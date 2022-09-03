Берлин, 3 сентября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Из-за энергетического кризиса в ФРГ может произойти падение уровня жизни целых слоев населения и волна банкротств для среднего класса, предупредил премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью Bild.

ИА REGNUM Газ

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости»

По его словам, ни одна из поездок канцлера Германии Олафа Шольца и главы министерства экономики Роберта Хабека, направленных на поиски альтернативы топлива из РФ, не увенчалась успехом. Он также указал на то, что в стране нет «эффективного пакета мер по облегчению бремени» граждан.

Зедер отметил, что ему непонятно, на чем основываются заявления Шольца о хорошей подготовке Берлина к зиме:

«Не хватает газа и энергии. Если уровень заполненности газохранилищ как раз на юге страны значительно не удастся повысить, то на зиму не хватит».