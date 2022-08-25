Констанца, Румыния, 25 августа 2022, 18:51 — REGNUM Крупнейшая атомная электростанция Румынии в населенном пункте Чернаводэ на юге страны возобновила бесперебойную подачу энергоносителей после аварии, произошедшей несколько дней на одном из энергоблоков. Об этом 25 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Причиной неполадок в работе АЭС «Чернаводэ» стала техническая неисправность одной из центральных насосных систем. Сейчас станция работает в штатном режиме.
Напомним, ранее независимые аналитики заявили о невозможности дальнейшего функционирования «Чернаводэ» без дополнительных инвестиций со стороны руководства ЕС. Чернаводская АЭС обеспечивает энергией до 75% территории Румынии и 15% территории Венгрии.
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