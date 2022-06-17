Санкт-Петербург, , 22:55 — REGNUM Власти Ленинградской области подвели итоги работы региона на Петербургском международном экономическом форуме. В общей сложности подписано 30 соглашений на общую сумму 277 млрд рублей.

Александр Дрозденко Lenobl.ru

В частности, Группа ВТБ подтвердила намерения способствовать реализации проектов новых скоростных трамвайных линий из Санкт-Петербурга в Новосаратовку и Всеволожск (78 млрд рублей).

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Заключено соглашение о строительстве транспортно-пересадочного узла в Кудрово с компанией «Мегалайн» (60 млрд рублей), а также подписано соглашение с СПбГУ о проекте научного центра (60 млрд рублей).

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ГК «Содружество» построит в Усть-Луге терминал для перевалки зерна с объемом инвестиций более 30 млрд рублей.

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Компания «Новосталь-М» построит в том же Кингисеппском районе современный металлургический завод, инвестиции в который на первом этапе составят 20 млрд рублей.

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Также, согласно документам, подписанным на ПМЭФ, в Ленобласти появятся: малый завод СПГ в Ломоносовском районе для обеспечения экологичным топливом общественного транспорта; производство биоразлагаемой посуды в Ивангороде; ветропарк в Волховском районе.

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Заявлены инвестиции в развитие действующих предприятий — фармацевтической компании «Северная звезда», «Респираторного комплекса», деревоперерабатывающей компании «Слотекс», рыбоводческого предприятия «Северная креветка».

«Наш главный принцип — мы не подписываем меморандумы, мы подписываем реальные соглашения за которыми стоят реальные инвестиции. Все инвестиции, которые придут по итогам форума в Ленинградскую область, это и рабочие места и налоги, значит, будет развиваться социальная сфера и улучшаться качество жизни», — отметил итоги работы на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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