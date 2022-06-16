Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по созданию нового завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Копорье (Ломоносовский район Ленинградской области) подписано на ПМЭФ. Предприятие обеспечит экологичным топливом пассажирский транспорт Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Природный газ в качестве моторного топлива Gazprom.ru

Документ подписали 16 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе.

Ожидаемый объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест ― не менее 50-ти. Готовой продукцией будет сжиженный природный газ марки Б, соответствующий требованиям для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Планируемый объем производства СПГ составит 25 200 тонн в год.

Комплекс строится для обеспечения СПГ транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«За транспортом на газе большое будущее, поэтому размещение производства СПГ на территории Ленинградской области важно для дальнейшего развития этой инфраструктуры», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Компания «Газпром СПГ технологии» — оператор по реализации проектов малотоннажного производства и использования СПГ для развития производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа.

Добавим, что петербургский общественный транспорт в ближайшем будущем также будет полностью переведен на использование автобусов, работающих на природном газе.