Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM Народный артист России Филипп Киркоров и его партнеры инвестируют 1,5 млрд рублей в строительство в Ленинградской области торгово-развлекательного комплекса «Звезда», передает 15 июня корреспондент ИА REGNUM.

Филипп Киркоров Serge Serebro

Подписание соглашения между губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, Киркоровым и еще одним учредителем ООО Михаилом Баракиным состоялось в рамках первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). Предполагается, что в строительство будет инвестировано порядка 1,5 млрд рублей. Участок под ТРК отведен в районе Уткиной заводи в Новосаратовке (Всеволожский район), где ведётся активное жилищное строительство.

«Я со своими друзьями начинаю этот бизнес и хочу тем самым стать примером для многих, потому что время у нас (сейчас) самое благодатное для этого. Мы должны сделать всё, чтобы развить экономически Россию, ничего не прося при этом у государства», — сказал Филипп Киркоров, уточнив, что после долгих раздумий и обсуждений с партнерами он решил назвать ТРК именем «Звезда», пообещав, что на новой торговой площадке «будет всё».

Компания планирует создание и развитие в Новосаратовке девелоперского проекта — торгово-развлекательного комплекса площадью 10 000 — 14 000 кв. м. Там будет создано 30 рабочих мест. Срок реализации — четвертый квартал 2023 года.

«Я надеюсь что мой пример даст стимул другим губернаторам нашей страны откликнуться на нашу просьбу. Мы ничего не просим, главное — не мешать», — подытожил Киркоров.

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