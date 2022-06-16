Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Компания «Мегалайн» инвестирует 60 млрд рублей в строительство современного транспортно-пересадочного узла в молодом городе Ленинградской области Кудрово. Соответствующее соглашение 16 июня было подписано губернатором региона Александром Дрозденко и генеральным директором компании Геннадием Корупятником на Петербургском международному экономическом форуме (ПМЭФ).

Кудрово Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы много говорим о развитии городов-спутников, строительстве жилья и социальных объектов там. Но это напрямую зависит и от развития транспортной инфраструктуры. И сегодня мы подписываем соглашение о крупном транспортно-пересадочном узле в Кудрово. Его реализация значительно разгрузит территорию у станции метро «Улица Дыбенко» и повысит комфорт для жителей агломерации», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Планируемый объем инвестиций «Мегалайн» в развитие всей территории транспортно-пересадочного узла составит 60 млрд рублей. Совокупно в рамках развития ядра ТПУ и прилегающей территории будет создано около 1500 новых рабочих мест.

Напомним, в этом году «Ленавтодор» планирует начать строительство подъезда к будущему транспортно-пересадочному узлу от Мурманского шоссе. Ранее Ленинградская область получила инфраструктурный кредит на эти цели из федерального бюджета в размере 4 млрд рублей.

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