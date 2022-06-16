Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Группа ВТБ поможет в реализации крупных транспортных проектов в Ленинградской области, в том числе, проекта строительства трамвайных линий от Санкт-Петербурга до деревни Новосаратовки и города Всеволожска, а также пятого и шестого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая пройдет из Петербурга в сторону КАД и федеральной трассы «Кола».

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Соглашение об этом в рамках ПМЭФ-2022 подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года Совет Федерации принял постановление с рекомендациями правительству России и федеральным ведомствам о поддержке проектов трамвайных линий и включении ШМСД в федеральную госпрограмму «Развитие транспортной системы».

«Нам важно решать проблемы с транспортом, строительством развязок и дорог. Нам важно, чтобы транспортная система работала четко и удобно ― и для пассажиров общественного транспорта и для грузовых перевозок <…> опыт ВТБ важен нам для реализации дорожно-транспортных проектов», ― отметил губернатор Александр Дрозденко.

В свою очередь Андрей Костин напомнил, что ВТБ обладает богатым опытом участия в реализации масштабных ГЧП-проектов, качественной экспертизой, возможностью поиска новых разработок и технологий, и этими компетенциями будет делиться с Ленинградской областью, способствуя её дальнейшему развитию.

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