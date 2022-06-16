Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM В Волховском районе Ленинградской области построят первую в регионе ветровую электростанцию — «ВЭС Свирица» — мощностью 71,4 МВт. Соглашение о сотрудничестве при реализации этого проекта подписали на ПМЭФ-2022 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и гендиректор ООО «Ветропарк» Игорь Брызгунов.

Ветровая электростанция Svetdv.ru

Объем инвестиций в проект ветропарка ― более 7,3 млрд рублей, предполагаемая выработка ― более 260 000 МВт·ч «зеленой» электроэнергии — этого количества достаточно для энергоснабжения более пяти тысяч домохозяйств.

Ветроэнергетическая инжиниринговая компания «Ветропарк» намерена осуществить строительство на территории России ветропарков мощностью более 750 МВт, в том числе более 250 МВт ― в Ленинградской области. Для развития проекта рассматриваются локации в Волховском, Волосовском, Лужском, Подпорожском районах Ленобласти.

«Зелёная» повестка остается актуальной для Ленинградской области ― мы не откладываем наши планы по созданию возобновляемых источников энергии и низкоуглеродного развития региона в целом. Первый такой проект был детально нами проработан совместно с инвестором и мы рассчитываем, что он подтолкнет развитие отрасли ветроэнергетики в регионе», ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.