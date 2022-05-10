Владивосток, 11 мая, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Во Владивостоке шествие «Бессмертного полка» в День Победы объединило более 35 тыс. участников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Moypolk.ru «Бессмертный полк»

Читайте также: В Магадане «Бессмертный полк» собрал рекордное количество участников

Плечом к плечу приморцы прошли 9 Мая по главным улицам города с портретами своих родственников, отстоявших Родину в Великой Отечественной войне.

Губернатор Олег Кожемяко нёс в руках портрет своего дяди Степана Ивановича Кожемяко, который был военным медиком.

«Степан Иванович Кожемяко окончил военно-морское училище, служил на кораблях Северного флота. Прошел всю войну, пережил многие взрывы — это была очень опасная работа. Кроме того, он был военным медиком, принимал участие в том числе в ликвидации холеры в Одессе», — рассказал Кожемяко.

Отмечается, что в рядах «Бессмертного полка» прошли и активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Добровольцы пронесли портреты ветеранов, чьи родственники по каким-то причинам не смогли принять участие в шествии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане в строю «Бессмертного полка» 9 Мая прошли 20 тыс. участников шествия — это рекордное количество человек за всё время проведения всенародной акции.