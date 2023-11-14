Москва, 14 ноября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Пленный наёмник украинской армии, гражданин Грузии Георгий Чубетидзе рассказал, как два его сослуживца из Франции застрелили мирного жителя, который не пустил их в свой дом.

Кадр из видео Гражданин Грузии Георгий Чубетидзе

По словам пленного, которого процитировало «РИА Новости», два служивших в его батальоне француза «постреляли местного мужика», отказавшегося пустить их в свой дом.

Пленный добавил, что среди воюющих на стороне Киева наёмников есть граждане Польши, США, Великобритании, Бразилии и Испании. Он уточнил, что у большинства из них есть совершённые на родине тяжкие преступления, наказание за которые им позволяет избежать служба в украинских войсках.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Daily Telegraph 15 сентября написала, что воюющие на стороне ВСУ иностранные наёмники начали убивать друг друга на почве конфликтов. Журналисты издания отметили, в составе Интернационального легиона украинской теробороны за Киев воюют лица с уголовным прошлым, психическими расстройствами и наркотической или алкогольной зависимостью.

Американский наёмник Мэттью Вандайк 2 ноября рассказал, что за время военных действий на территории Украины в ВСУ погибло свыше 500 граждан США. Он уточнил что также за Киев воюют и жители европейских стран, которые тоже погибают во время конфликта.