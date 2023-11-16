Воронеж, 16 ноября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Ущерб от украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей в 2023 году превысил семь миллардов рублей, сообщил 16 ноября директор ФСБ России, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по ситуации в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Александр Рюмин/ТАСС

Патрушев назвал сложной ситуацию в округе. Он отметил, что Украина всё активнее обстреливает российскую территорию, пытается устраивать теракты и диверсии. Патрушев уточнил, что в ЦФО в 2023 году зафиксировали 128 терактов с украинским следом. В большинстве случаев украинские военные использовали беспилотники.

Секретарь Совбеза уточнил, что за год предотвратили более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов.

При этом он поручил держать на личном контроле оснащение критически важных объектов средствами противодействия БПЛА.

Николай Патрушев 16 ноября совершил рабочую поездку в Воронеж, где встретился с губернатором региона Александром Гусевым и полпредом президента в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле директор ФСБ заявил, что Украина усиливает террористическую активность в новых регионах России, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, при содействии США и их союзников. В этой связи Совет безопасности поручил организовать дополнительные антитеррористические мероприятия в новых субъектах.

Силы ПВО 16 ноября сбили два украинских беспилотника на подлёте к Брянску. Губернатор Александр Богомаз заявил, что в результате атаки никто не пострадал. Кроме того, в ночь на 16 ноября над Чёрным морем у побережья Крыма силы ПВО сбили три БПЛА самолётного типа.

В ночь на 14 ноября силы ПВО обезвредили четыре дрона ВСУ в небе над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями. При этом 13 ноября стало известно, что один житель Курской области пострадал в результате сброса украинским БПЛА взрывного устройства.