Москва, 23 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Если Европа одумается, Россия не будет захлопывать дверь. Но при понимании того, что наша страна зависеть от европейцев не будет. Об этом сегодня, 23 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срегей Лавров

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«Европа показала свою ненадежность как партнер. Так что, окрепнем, в том числе с помощью ЕАЭС, ШОС, БРИКС и других механизмом», — пояснил Лавров.

По его словам, идет гармонизация процессов интеграции ЕАЭС и китайской инициативы. У Москвы есть отношения с Пекином и в рамках двусторонних отношений, и в рамках РИК (Россия-Индия-Китай).

«В этом направлении можно реализовать очень много перспективных трубопроводных, инфраструктурных, транспортных проектов, и они прорабатываются», — уточнил Глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, почти все страны Европейского союза, за исключением Франции, уже «легли» под США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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