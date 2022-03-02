Ростов-на-Дону, 2 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий после божественной литургии в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы призвал прихожан доверять только официальной информации, имея ввиду данные о специальной военной операции России по защите Донбасса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православие

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«Что бы ни происходило, никто не может помешать христианину искать мира в сердце. Не поддавайтесь провокаторам. <…> Будем молится о народе, о стране нашей, о братском украинском народе который страдает сегодня вместе с русским народом. Будем молиться о вразумлении людей, творящих беззаконие, усугубляющих кризис, и об умножении в народах наших согласия», — сказал глава донской митрополии.

ИА REGNUM сообщало, что Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира, начатую 24 февраля по решению президента России Владимира Путина после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР.