Сегодня, 16 ноября, в Госдуме проходит «правительственный час» с участием генпрокурора Игоря Краснова. Он расскажет парламентариям о состоянии законности в Российской Федерации и соблюдении социальных гарантий и прав граждан.

От Краснова также ожидают представления о лишении неприкосновенности депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, которого обвиняют в незаконной охоте.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.