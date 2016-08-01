Лидер КПРФ Геннадий Зюганов намерен задать вопросы генпрокурору по ситуации в совхозе имени Ленина под руководством Павла Грудинина.
СРЗП будет спрашивать у Краснова о законности ограничения доступа к образованию на фоне пандемии коронавируса, сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов.
По его словам, во фракцию поступили обращения от студентов и преподавателей вузов, где не допускают к занятиям без справки о вакцинации.
«Это не только нарушение закона об образовании, это нарушение конституции, мы будем об этом спрашивать генпрокурора», — сказал Миронов.
У СРЗП есть серьезные вопросы к генпрокурору, отметил депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Вопрос связан с пандемией, с нарушением прав граждан. Каждый губернатор стремится ввести те или иные ограничительные правила, которые противоречат Конституции», — сказал Миронов журналистам.
Еще один вопрос партии будет связан с миграцией.
Миронов надеется на «откровенный, прямой разговор с генпрокурором».
У «Новых людей» много вопросов к генпрокурору, сообщил депутат Госдумы Владислав Даванков. Особенно много вопросов поступает от бизнеса, они касаются в том числе проверок, есть вопросы о ситуации с экологией, перечислил он.
Сегодняшний «правительственный час» — это первое участие генпрокурора в заседании Госдумы восьмого созыва.
«У депутатов в ходе избирательной кампании накопилось огромное число вопросов от избирателей, они затрагивают все сферы нашей жизни», — сказал журналистам глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Помните о ситуации с Рашкиным?
В Госдуме ожидают представления по Рашкину в начале следующей недели.