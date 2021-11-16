Москва, , 13:37 — REGNUM В 2021 году прокуратура выявила множество случаев необоснованного завышения цен на продукты питания. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

Продукты питания

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«Мы не брали в расчёты объективные факторы роста цен, сосредоточив своё внимание на явных нарушениях законов, проявления элементарной жадности поставщиков, продавцов и также посредников», — заявил Краснов.

Только в первом полугодии 2021 года были выявлены более 1 тыс. таких нарушений закона.

«В результате принятых мер во многих регионах цены на продукты питания снижены и предупреждён их необоснованный рост. Пресечены факты завышения регулируемых предельных надбавок на поставки продуктов в районы Крайнего Севера. Нередко причиной роста цен является картельный сговор», — указал он.

Например, подобные нарушения выявлены в Забайкальском крае, где результатом стало завышение цен на хлеб, а также в Туве — на сахар и растительное масло, и в Алтае — на молочную продукцию.