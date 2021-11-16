Москва, , 14:26 — REGNUM В России необходимо упорядочить работу организаций, осуществляющий расчёт ущерба окружающей среде. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

Экология Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Считаю, что назрела необходимость упорядочить также работу экспертных организаций, осуществляющих расчёт ущерба окружающей среде, установив для них ответственность за действия по его занижению и недостоверные оценки», — заявил Краснов.

«Целесообразно провести процедуру переаттестации таких экспертов, внести данные о них в единый государственный реестр. Я думаю, это будет способствовать более полному возмещению вреда от экологических правонарушений и преступлений», — указал он.