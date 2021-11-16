Москва, , 14:41 — REGNUM По фактам пыток заключенных в саратовской тюремной туберкулезной больнице расследуют 12 уголовных дел. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

Игорь Краснов Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Правительственный час» в Госдуме с генпрокурором Красновым – все новости»

«По всем известной ситуации в Саратовской области, в саратовской туберкулезной больнице, — в настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел: об изнасилованиях, домогательствах, превышении должностных полномочий, ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения. Генеральная прокуратура контролирует расследование этих уголовных дел», — цитирует ТАСС спикера.

По словам Игоря Краснова, только за 9 месяцев 2021 года в исправительных учреждениях выявили 103 тыс. нарушений закона.

Особое беспокойство вызывают грубые нарушения права граждан на личную безопасность, подчеркнул генпрокурор РФ, добавив, что факты насилия допускались в пенитенциарных учреждениях Иркутской, Саратовской областей и других регионов.

ИА REGNUM напоминает, после сообщений о пытках заключенных в саратовской колонии были уволены 18 сотрудников регионального управления ФСИН.

Читайте также: Основатель gulagu.net включён в список разыскиваемых лиц МВД России

Читайте также: В саратовской колонии убит заключённый