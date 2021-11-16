Москва, , 13:17 — REGNUM Застарелые проблемы в сфере ЖКХ в России можно решить с помощью концессионных соглашений. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я уже не раз отмечал, что многие застарелые проблемы в отрасли могут быть решены при посредстве заключения и реализации концессионных соглашений», — заявил Краснов.

«Итоги проведённых проверок показали, что вопреки основной идее модернизации концессионеры зачастую используют государственное и муниципальное имущество без соответствующих финансовых вложений в его содержании. Вскрыты случаи непринятия уполномоченными органами мер по вводу имущества в концессионный оборот», — указал он.

С начала 2021 года для устранения нарушений законов в данной области внесено свыше 3 тыс. актов прокурорского реагирования.

«Их результатом в том числе стало заключение порядка 113 подобных соглашений в 20 регионах страны, привлечение в сферу ЖКХ более 3 млрд рублей новых частных инвестиций», — подчеркнул Краснов.