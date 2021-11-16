Москва, , 12:40 — REGNUM Современные технологии позволили обеспечить организовать выборы в Госдуму, отвечающие принципам свободы и демократии. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

Игорь Краснов Kremlin.ru

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«Одной из важнейших задач в текущем году было надзорное сопровождение проводимых в нашей стране выборов. Мы взаимодействовали с Центральной избирательной комиссией, другими уполномоченными органами. Все проверки проводили максимально открыто», — заявил Краснов.

По его словам, абсолютное большинство выявленных нарушений «были оперативно пресечены и не ограничили свободное волеизъявление граждан».

«Во многом способствовало трёхдневное голосование, внедрение в избирательный процесс современных технологий, в частности, предусмотренной законом возможности проведения в семи крупных регионах страны дистанционного голосования, в полной мере отвечающего принципам свободы и демократии», — указал он.