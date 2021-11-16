Москва, , 12:53 — REGNUM За неполный 2021 год в России выявлено и пресечено более 370 тыс. нарушений в сфере труда, в числе них немало случаев, связанных с невыплатами средств для медицинских работников. Об этом 16 ноября заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на «правительственном часе» в Госдуме.

Игорь Краснов Kremlin.ru

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«В социальной сфере в числе наших бессменных приоритетов остаётся соблюдение прав работников на своевременное и полное получение заработной платы, других гарантированных выплат, сохранение рабочих мест и обеспечение безопасных условий труда», — заявил Краснов.

«За неполный год нами выявлено и пресечено более 370 тыс. нарушений законодательства в данной области. В результате вмешательства прокуроров более 350 тыс. граждан получили ранее задержанные выплаты на сумму более 15 млрд рублей», — указал он.

Среди них — значительное число медицинских работников.

«По актам прокурорского реагирования выплачены положенные им средства стимулирующего характера по профилактике и лечения коронавирусной инфекции в размере более 900 млн рублей», — подчеркнул Краснов.