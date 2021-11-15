Минск, 15 ноября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Обстановка вокруг лагеря с мигрантами на границе Белоруссии умышленно накаляется для того, чтобы вовлечь в конфликт Россию. Об этом 15 ноября заявил в ходе встречи с рабочей группой по доработке проекта конституции белорусский президент Александр Лукашенко, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую: «Лукашенко виноват», следом — Путин, «Беларусь виновата», следом — Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности», — сказал он.

Также Лукашенко указал на события последнего времени в Черном море, отметив, что он обсудил эту ситуацию в недавнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Посмотрите, что в Черном море делается. Вот мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море. Обстановку специально нам накаляют. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил своё намерение жестко ответить на новые санкции Европейского союза в отношении Белоруссии.