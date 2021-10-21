Прохоровский район, Белгородская область, 21 октября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Проверку по факту неоказания медицинской помощи полуторагодовалому ребёнку начала прокуратура Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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В социальных сетях появилась история жительницы Прохоровского района. По ее словам, 18 октября женщина приехала в ЦРБ с сыном, у которого была «высокая температура и судороги». В больнице не смогли вызвать дежурного врача, поскольку не было свободного транспорта. Мать предложила медику приехать за ней на автомобиле их дедушки, однако та отказалась, семья вынуждена была уехать в посёлок Строитель, где ребёнку оказали необходимую помощь.

В департаменте здравоохранения пояснили, что в тот момент дежурная машина транспортировала пациента с соматической патологией в Яковлевскую ЦРБ. И пока решался вопрос с доставкой врача-педиатра, родители уже уехали. В ведомстве принесли извинения за «доставленные неудобства».

В прокуратуре намерены разобраться в ситуации и дать оценку исполнению законодательства, регламентирующего предоставление услуг здравоохранения, в том числе своевременности, качеству и полноте оказания медицинской помощи ребёнку.