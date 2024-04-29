Тель-Авив, Израиль, 29 апреля, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Соединённых Штатов Америки Джо Байдену с просьбой предотвратить выдачу Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордеров на арест израильских чиновников в связи с продолжающимся вооружённым конфликтом в секторе Газа. Об этом 29 апреля со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

Иван Шилов ИА Регнум Президент США Джо Байден

«Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом Байденом 28 апреля попросил оказать помощь в предотвращении выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с войной в Газе», — говорится в материале.

По данным Axios, в последние недели израильские официальные лица всё больше обеспокоены тем, что МУС близок к принятию решения о выдаче ордеров на арест самого премьер-министра Израиля Нетаньяху, главы минобороны Йоава Галанта, а также начальника Генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, в свою очередь, напомнил о позиции Вашингтона, согласно которой юрисдикция МУС не распространяется на ситуацию в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября палестинский министр юстиции Мухаммед аш-Шалалда заявил, что Палестина подаст в Международный уголовный суд в Гааге жалобу на Биньямина Нетаньяху в рамках обвинений в геноциде. По его словам, Тель-Авив нарушает принцип соразмерности и военной необходимости в конфликте. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также призывал судить Нетаньяху в МУС за военные преступления в секторе Газа.