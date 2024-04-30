Вашингтон, 30 апреля, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе Соединённых Штатов Америки пригрозили Международному уголовному суду (МУС) ответными мерами в случаи выдачи им ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с вооружённым конфликтом в секторе Газа. Об этом 29 апреля сообщил портал Axios.

Иван Шилов ИА Регнум МУС

По информации источника, демократы и республиканцы намерены подготовить законопроект, который обязал бы исполнительную власть США реагировать на выдачу МУС ордеров на арест.

Председатель комитета палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол сообщил, что ожидает версию законопроекта сенатора Тома Коттона о наложении санкций на сотрудников Международного уголовного суда, причастных к расследованиям в отношении США и их союзников.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора 28 апреля обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой предотвратить выдачу МУС ордеров на арест израильских чиновников.

По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома, Вашингтон продолжает придерживаться позиции, согласно которой юрисдикция МУС не распространяется на ситуацию в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, в последние недели ряд западных СМИ сообщили, что МУС готовится выдать ордеры на арест самого Нетаньяху, главы Минобороны Израиля Йоава Галанта, а также начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.