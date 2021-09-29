В Сочи 29 сентября состоятся переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Последняя личная встреча президентов состоялась в марте 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Кремля, президенты обсудят торгово-экономическое партнерство, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

«Будет также проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Эрдоган отмечал, что в ходе готовящегося визита в Россию намерен обсудить в том числе детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400.

Также, как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что российский Крым — «аннексированная» территория Украины. В Кремле отметили, что такие слова президента Турции оставили «чуть-чуть неприятный след», но они не нарушат перспективы конструктивных переговоров в Сочи.

От переговоров позитивных перемен в ситуации в сирийском Идлибе ждут в ООН.

Ситуацию в сирийском Идлибе будут обсуждать российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, заявил 28 сентября спецпосланник Генсека ООН по СирииГейр Педерсен на заседании СБ ООН.

«Уверен, что ситуация на земле в Идлибе и в других частях [Сирии] станет важной темой встречи завтра президентов Путина и Эрдогана», — заявил он.

Он выразил надежду на то, что эти переговоры повлияют на улучшение обстановки в Идлибе, и призвал способствовать спокойствию тех, кто влияет на ситуацию с урегулированием.

Все новости о встрече лидеров двух стран — в трансляции ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM
Путин и Эрдоган
13:36 29.09.2021

Президент России Владимир Путин вышел из режима самоизоляции, в котором он находился на протяжении двух недель из-за контактов с заразившимся коронавирусом в своем окружении. Об этом 29 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

13:37 29.09.2021

Тема с российским статусом Крыма обычно не обсуждается на российско-турецких переговорах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

13:39 29.09.2021

На переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется подписание каких-либо документов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

13:40 29.09.2021

Переговоры президентов России и Туриции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи начались, сообщает канцелярия президента Турции, передает ТАСС.

13:45 29.09.2021

В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили 29 сентября в канцелярии турецкого лидера.

Об этом: В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

13:52 29.09.2021

Заявление политолога Пола Антонопулоса в преддверии встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября о том, что Анкара легко отвернётся от Москвы в случае, если посчитает связи с Западом для себя более выгодными, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 27 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте подробнее: «Никому нельзя верить!» — соцсети о встрече Эрдогана с Путиным

13:52 29.09.2021

В период пандемии власти России и Турции поддерживали тесные контакты, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Читайте также: «Развиваются позитивно» — Путин об отношениях России с Турцией

13:55 29.09.2021

За неполный 2021 год торговый оборот между Россией и Турцией вырос более чем на 55%. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подробности в материале: «Скомпенсировали и нарастили» — Путин о торговле России с Турцией

13:56 29.09.2021

В ходе визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сопровождают глава Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, сообщает агентство «Анадолу».

14:02 29.09.2021

Турция и Россия всегда способны найти компромисс. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подробности в материале: Переговоры сложные, но компромиссы находим — Путин об отношениях с Турцией

14:06 29.09.2021

На фоне непростой ситуации на газовом рынке в Европе Турция себя чувствует уверенно и стабильно. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом: Турция выиграла от сотрудничества с Россией — Путин о газовом рынке

14:07 29.09.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи поблагодарил его за помощь Москвы в борьбе с лесными пожарами.

Об этом: Эрдоган поблагодарил Путина за вклад в борьбу с лесными пожарами в Турции

14:16 29.09.2021

Россия и Турция конструктивно сотрудничают в международных вопросах. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Читайте подробнее: Путин: сотрудничество с Турцией на международной арене в целом успешно

14:26 29.09.2021

Активно действующий в настоящее время Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе является серьезной гарантией стабильности в регионе. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Читайте подробнее: Путин: центр мониторинга перемирия в Карабахе — гарантия стабильности

14:26 29.09.2021

Россия оказала большую услугу Турции в борьбе с лесными пожарами в 2021 году. Об этом 29 сентября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Подробности в материале: «Друг познаётся в беде» — Эрдоган поблагодарил Путина за помощь

14:40 29.09.2021

Турция уверенно чувствует себя во время сложной ситуации на газовом рынке Европы благодаря газопроводу «Турецкий поток», за позицию по строительству которого президент России Владимир Путин благодарен своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом 29 сентября заявил глава Российского государства на встрече с президентом Турции в Сочи.

Читайте подробнее: Путин поблагодарил Эрдогана за его позицию по газопроводу «Турецкий поток»

14:56 29.09.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи. tccb.gov.tr

15:32 29.09.2021

Мир на Ближнем Востоке зависит от взаимоотношений России и Турции, заявил 29 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Читайте подробнее: Эрдоган: мир на Ближнем Востоке зависит от отношений России и Турции

16:37 29.09.2021

Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи (Краснодарский край) закончилась.

Читайте также: В Сочи завершилась встреча Путина и Эрдогана

17:07 29.09.2021

Ревакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутник» призвал президент России Владимир Путин своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе встречи в Сочи 29 сентября.

Читайте также: Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником»

18:06 29.09.2021

Комплекс мер с соответствующим финансированием для развития космической сферы до сих пор не проработан. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам космической отрасли.

Подробности в материале: Сроки сорваны — Путин о мерах развития космической отрасли

18:15 29.09.2021

России следует заняться новыми направлениями развития в сфере орбитальной космонавтики. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам космической отрасли.

Подробности в материале: Путин призвал «посмотреть за горизонт» в исследовании дальнего космоса

18:18 29.09.2021

России необходимо интенсивнее осваивать новое поколение ракет-носителей. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам космической отрасли.

Читайте также: Путин озабочен растущей конкуренцией в сфере ракетостроения

18:26 29.09.2021

У России существует отличный задел в сфере ядерной космической энергетики. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам космической отрасли.

Читайте также: РФ на годы опережает конкурентов в ядерной космической энергетике — Путин

18:48 29.09.2021

Российско-турецкие переговоры 05.03.2020 г. kremlin.ru

19:33 29.09.2021

С президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. 05.03.2020 г. kremlin.ru

20:34 29.09.2021

По итогам российско-турецких переговоров Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление для прессы. 05.03.2020 г. kremlin.ru

22:13 29.09.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин на встрече в Сочи. 29.09.2021. tccb.gov.tr

22:49 29.09.2021

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