Путин проводит переговоры с Эрдоганом в Сочи — трансляция
Президент России Владимир Путин вышел из режима самоизоляции, в котором он находился на протяжении двух недель из-за контактов с заразившимся коронавирусом в своем окружении. Об этом 29 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Тема с российским статусом Крыма обычно не обсуждается на российско-турецких переговорах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не планируется подписание каких-либо документов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Переговоры президентов России и Туриции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи начались, сообщает канцелярия президента Турции, передает ТАСС.
В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили 29 сентября в канцелярии турецкого лидера.
Заявление политолога Пола Антонопулоса в преддверии встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 29 сентября о том, что Анкара легко отвернётся от Москвы в случае, если посчитает связи с Западом для себя более выгодными, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 27 сентября в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: «Никому нельзя верить!» — соцсети о встрече Эрдогана с Путиным
В период пандемии власти России и Турции поддерживали тесные контакты, несмотря на эпидемиологическую обстановку. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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За неполный 2021 год торговый оборот между Россией и Турцией вырос более чем на 55%. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Подробности в материале: «Скомпенсировали и нарастили» — Путин о торговле России с Турцией
В ходе визита в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сопровождают глава Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, сообщает агентство «Анадолу».
Турция и Россия всегда способны найти компромисс. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Подробности в материале: Переговоры сложные, но компромиссы находим — Путин об отношениях с Турцией
На фоне непростой ситуации на газовом рынке в Европе Турция себя чувствует уверенно и стабильно. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи поблагодарил его за помощь Москвы в борьбе с лесными пожарами.
Об этом: Эрдоган поблагодарил Путина за вклад в борьбу с лесными пожарами в Турции
Россия и Турция конструктивно сотрудничают в международных вопросах. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Читайте подробнее: Путин: сотрудничество с Турцией на международной арене в целом успешно
Активно действующий в настоящее время Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе является серьезной гарантией стабильности в регионе. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
Читайте подробнее: Путин: центр мониторинга перемирия в Карабахе — гарантия стабильности
Россия оказала большую услугу Турции в борьбе с лесными пожарами в 2021 году. Об этом 29 сентября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Подробности в материале: «Друг познаётся в беде» — Эрдоган поблагодарил Путина за помощь
Турция уверенно чувствует себя во время сложной ситуации на газовом рынке Европы благодаря газопроводу «Турецкий поток», за позицию по строительству которого президент России Владимир Путин благодарен своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом 29 сентября заявил глава Российского государства на встрече с президентом Турции в Сочи.
Читайте подробнее: Путин поблагодарил Эрдогана за его позицию по газопроводу «Турецкий поток»
Мир на Ближнем Востоке зависит от взаимоотношений России и Турции, заявил 29 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
Читайте подробнее: Эрдоган: мир на Ближнем Востоке зависит от отношений России и Турции
Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи (Краснодарский край) закончилась.
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Ревакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутник» призвал президент России Владимир Путин своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе встречи в Сочи 29 сентября.
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Комплекс мер с соответствующим финансированием для развития космической сферы до сих пор не проработан. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам космической отрасли.
Подробности в материале: Сроки сорваны — Путин о мерах развития космической отрасли
России следует заняться новыми направлениями развития в сфере орбитальной космонавтики. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам космической отрасли.
Подробности в материале: Путин призвал «посмотреть за горизонт» в исследовании дальнего космоса
России необходимо интенсивнее осваивать новое поколение ракет-носителей. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам космической отрасли.
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У России существует отличный задел в сфере ядерной космической энергетики. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам космической отрасли.
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