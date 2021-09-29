Сочи, Краснодарский край, , 14:26 — REGNUM Активно действующий в настоящее время Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе является серьезной гарантией стабильности в регионе. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как отметил глава Российского государства, российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе Армении и Азербайджана активно действует.

«Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи поблагодарил его за помощь Москвы в борьбе с лесными пожарами.