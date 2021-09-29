Сочи, Краснодарский край, , 15:32 — REGNUM Мир на Ближнем Востоке зависит от взаимоотношений России и Турции, заявил 29 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Укрепление российско-турецких отношений принесет большую пользу. Наши совместные шаги в Сирии имеют большое значение. Мир (на Ближнем Востоке) зависит от российско-турецких отношений», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи заявил, что Россия и Турция конструктивно сотрудничают в международных вопросах.

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