Сочи, Краснодарский край, 29 сентября 2021, 15:32 — REGNUM Мир на Ближнем Востоке зависит от взаимоотношений России и Турции, заявил 29 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на встрече с Эрдоганом в Сочи заявил, что Россия и Турция конструктивно сотрудничают в международных вопросах.
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