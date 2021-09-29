Сочи, Краснодарский край, , 13:55 — REGNUM За неполный 2021 год торговый оборот между Россией и Турцией вырос более чем на 55%. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин Эрдоган

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«В прошлом году провал в обороте был 20% с лишним. А в этом году только за 9 месяцев текущего года, даже 8,5, рост составил свыше 55%», — заявил Путин.

«То есть мы не только всё компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30% с лишним», — указал он.