Сочи, Краснодарский край, , 14:26 — REGNUM Россия оказала большую услугу Турции в борьбе с лесными пожарами в 2021 году. Об этом 29 сентября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин Infobrics.org

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«К сожалению, в ходе борьбы с пожарами героически погибели ваши сотрудники, и также наши сотрудники погибли в этой борьбе. В ходе телефонного разговора мы говорили об этом, но я хочу ещё раз здесь выразить соболезнования. Да, друг познаётся в беде, как говорится», — заявил Эрдоган.