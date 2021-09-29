Сочи, Краснодарский край, 29 сентября 2021, 16:37 — REGNUM Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи (Краснодарский край) закончилась.
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Переговоры продолжались с двух часов дня. Лидеры двух стран беседовали в сочинской резиденции Бочаров Ручей.
Обсуждались как вопросы двусторонних отношений, в том числе энергетики, так и проблемы Закавказья, Сирии, Афганистана.
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