Сочи, Краснодарский край, , 18:06 — REGNUM Комплекс мер с соответствующим финансированием для развития космической сферы до сих пор не проработан. Об этом 29 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам космической отрасли.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«По итогам апрельской встречи договорились, что правительство подготовит комплекс мер по достижению долгосрочных целей в космической сфере. Ряд решений уже принят: например, утверждена программа развития навигационной системы российской, ГЛОНАСС, на период до 2030 года», — заявил Путин.

«Весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа. Однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом», — указал он.