В Курской области выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом
Курск, 1 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Курской области 1 сентября зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»
Всего в регионе было выявлено 52 тыс. 423 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 47 тыс. 364 пациента, в том числе 144 — за последние сутки.
Скончались 1280 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.