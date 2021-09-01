Курск, 1 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Курской области 1 сентября зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Всего в регионе было выявлено 52 тыс. 423 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 47 тыс. 364 пациента, в том числе 144 — за последние сутки.

Скончались 1280 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.