Лондон, 24 ноября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Украина этой зимой может столкнуться с «суровыми и смертоносными» морозами, поскольку страна так и не создала защиту объектов своей энергосистемы. Об этом сообщила британская газета The Times.

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«Неспособность Киева построить защиту для электрических подстанций… сделала страну уязвимой перед зимой», — отмечается в публикации.

Авторы статьи уточнили, что ещё в феврале 2024 года инженеры из Британии, США, ФРГ и Японии порекомендовали украинским специалистам построить конструкции для защиты энергетических объектов от ударов. Речь велась о бункерах для электроподстанций, которые считаются «третьим уровнем защиты».

В публикации также подчёркивается, что за девять месяцев власти Украины не сделали ничего для этого. Журналисты предположили, что такой результат может быть действием коррупции в украинских ведомствах.

В статье также говорится, что примерно 80% энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено, из-за чего предстоящей зимой страна может столкнуться с серьёзными проблемами.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины уничтожены все тепловые электростанции и почти все гидроэлектростанции. Он также добавил, что многие люди в стране останутся без света зимой.

4 ноября британская газета Daily Express написала, что на Украине на фоне подготовки к предстоящей зиме возникли опасения из-за возможных длительных отключений электричества. По данным журналистов, украинские власти боятся, что свет может пропадать на 14 часов в сутки.

17 ноября украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру Украины. Он утверждал, что удары были нанесены по объектам на всей территории страны. На фоне заявления чиновника в регионах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал эту атаку одной из крупнейших на объекты критической инфраструктуры страны. Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и газодобычи, используемым для работы военно-промышленного комплекса, а также военным предприятиям на Украине.

В апреле 2024 года российский президент Владимир Путин подчёркивал, что Россия была вынуждена отвечать на удары Украины по энергетическим объектам России. Кроме того, глава государства также подчёркивал, что, исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.