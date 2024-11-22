Кривой Рог, Украина, 22 ноября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Ситуация с отоплением в городе Кривой Рог Днепропетровской области является критической, без тепла остаются около 110 тыс. горожан, сообщило 22 ноября Министерство развития общин и территорий Украины.

Alexey Belkin/Global Look Press

«Критическая ситуация с теплом в Кривом Роге. Без тепла в городе остаются 934 жилых дома, 11 учреждений здравоохранения», — сказано в публикации украинского ведомства в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В том числе без отопления осталась городская больница №16, где работает стационар, 43 учебных заведения, а также территориальный центр социальной защиты, уточнило Министерство развития общин и территорий страны.

23 октября стало известно, что власти Киева решили сэкономить газ и отложили начало отопительного сезона. По словам зампредседателя городской администрации Петра Пантелеева, отопительный сезон начнётся, когдасреднесуточная температура будет восемь градусов или ниже в течение трёх дней.

Как передавало ИА Регнум, в июне глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина не сможет до зимы восстановить все энергоблоки, которые выведены из строя.

Западные партнёры киевского режима окажут помощь в восстановлении энергетики на Украине, однако этого будет недостаточно, утверждал в сентябре депутат Верховной рады Елизавета Ясько. Он добавил, что жителям Украины нужно готовиться к худшему нынешней зимой.