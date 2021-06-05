Санкт-Петербург, 5 июня, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Общий экономический эффект от проведения в 2021 году Петербургского международного экономического форума для Северной столицы превысил 600 млрд рублей в виде инвестиций в развитие экономики, транспортной и социальной сферы города в ближайшие пять лет, сообщили 5 июня в Смольном, подводя итоги ПМЭФ.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ-2021

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Власти Петербурга на форуме заключили контрактов на реализацию инвестиционных проектов на сумму более 283 млрд рублей. Объем ожидаемых инвестиций в рамках соглашений о намерениях по развитию территорий и транспортной инфраструктуры дополнительно к этому составил еще более 320 млрд рублей.

Как подсчитали в правительстве Петербурга, основные направления инвестиций в регион, о которых договорились на ПМЭФ-2021, таковы: промышленность — 57,92 млрд рублей, здравоохранение и фармацевтика — 35,5 млрд рублей, транспортная инфраструктура — 96,5 млрд рублей, наука и образование — 50 млрд рублей, сфера IT — 6,5 млрд рублей, туризм — 22 млрд рублей, торговля и общественное питание — 13,5 млрд рублей.

В Смольном обращают внимание на следующие проекты:

в сфере экологии:

— строительство очистных сооружений на заводе «Балтика», предполагающих выделение и вторичное использование биогаза и полную очистку технической воды, используемой в процессе в процессе пивоварения и возвращаемой в природную среду.

Читайте также: Петербург и «Балтика» на ПМЭФ договорились о чистой воде

— 11 млрд рублей будут инвестированы в развитие технологий по сжижению и переработке газа, а также в производство комплектующих для этой отрасли.

в сфере транспортной инфраструктуры:

— первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) — Витебская развязка.

Читайте также: Определены условия финансирования новой развязки ЗСД в Петербурге

— развитие улично-дорожной сети Кронштадта, подключение ее к КАД Петербурга.

Читайте также: Кронштадт станет доступнее для гостей за 8 млрд рублей

— соглашение о развитии аэропорта «Пулково» и строительстве второго терминала аэропорта. Объем инвестиций составит более 40 млрд рублей.

Читайте также: Вторая очередь «Пулково» упрочит позиции аэропорта в России и Европе

— соглашение о строительстве метро с группой ВТБ предусматривает объем вложений не менее 100 млрд рублей.

Читайте также: Смольный и ВТБ договорились ускорить реализацию всех совместных проектов

в сфере городской инфраструктуры:

— проект развития территории «Горская» на берегу Финского залива, строительство там деловой зоны и новых производств, жилья, социальных объектов, общественных пространств.

Читайте также: Территорию «Горская» в Петербурге превратят в деловую и общественную зону

в производственной сфере:

— «Кировский завод» модернизирует металлургическое производство и энергетический комплекс, инвестирует в запуск серийного производства линейки автогрейдеров.

— в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург» компания «Газпром нефть» создаст комплекс лабораторий и пилотных установок для испытания новых промышленных технологий.

— пять новых резидентов появились на площадке индустриального парка «Марьино», общий объем инвестиций составит 5,1 млрд рублей.

— будут увеличены производственные мощности фармацевтических заводов «Биокад» и «Полисан». Компания «Биокад» ведет разработку собственной однокомпонентной вакцины от коронавируса. К концу 2021 года вакцину от ковида будет производить и компания «Фармсинтез-норд».

Читайте также: Петербург увеличит выпуск вакцины от ковида и будет прививать иностранцев

в сфере общественного питания и благотворительности:

— компания «Макдоналдс» откроет в Петербурге 50 новых ресторанов, а также социальный отель для родителей иногородних маленьких пациентов, которые проходят лечение в петербургских клиниках.

Читайте также: «Макдоналдс» почти вдвое увеличит своё присутствие в Петербурге

в сфере медицины:

— подписано соглашение о строительстве нового корпуса инфекционной больницы имени Боткина в Колпино.

Читайте также: ВТБ профинансирует строительство новой инфекционной больницы в Петербурге

— в Петербурге появится Центр протонной терапии компаний МИБС для оказания высокотехнологичной помощи петербуржцам, жителям Ленинградской области и гражданам России в борьбе с онкологическими заболеваниями. Общий объем инвестиций по проекту составит не менее 5,5 млрд рублей, срок реализации — до 2024 года.

«Все проекты нацелены на повышения качества жизни, развитие человеческого капитала и городской инфраструктуры», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов, подводя итоги ПМЭФ.