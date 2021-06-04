Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Компания «Балтика» (входит в Carlsberg Group) и Санкт-Петербург в рамках ПМЭФ-2021 подписали двухлетнее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого пивоваренная компания инвестирует 100 млн руб. в модернизацию своего петербургского производства, обновление лабораторного оборудования и развитие комплекса биологических очистных сооружений.

Денис Шерстенников и Максим Соколов Компания «Балтика»

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Как отметил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, благодаря новому оборудованию «вода, оставшаяся после процесса пивоварения, возвращается в водную систему региона в разы более чистой». Чиновник отметил ответственную позицию компании: «Здорово, что она придерживается принципов бережного расходования водных ресурсов».

Кроме того, город и компания договорились о взаимодействии в целях повышения качества продукции и профилактики правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции в Петербурге, отметили в Смольном.

В 2020 году инвестиции компании в различные проекты, включая модернизацию производственных систем и устойчивое развитие, составили более 250 млн рублей.

«За прошедшие 5 лет мы добились сокращения углеродного следа пивоварен на 8%, и на 6,8% — по всей цепочке жизненного цикла пива. Вызовы пандемии не только не стали для нас препятствием для реализации проектов по устойчивому развитию, но даже наоборот, были стимулом для поиска новых решений», — отметил Денис Шерстенников, президент пивоваренной компании «Балтика».