Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Смольный заключил соглашение с одним из ключевых партнеров Санкт-Петербурга — управляющей компанией ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — по строительству второй очереди международного аэропорта «Пулково». Объем инвестиций во вторую очередь развития аэропорта превысит 40 млрд рублей. Документ был подписан 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

ПМЭФ и самолёт Дарья Драй © ИА REGNUM

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Отметим, что аэропорт «Пулково» занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Реализация соглашения позволит петербургской воздушной гавани укрепить свои позиции как современного международного хаба и обеспечить рост пассажиропотока с учетом будущего восстановления после ожидаемой отмены ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой.

В рамках проекта планируется создание новой аэропортовой инфраструктуры, а также варианты обеспечения транспортной доступности аэропорта.

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