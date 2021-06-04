Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Компания «Мегалайн» проведет благоустройство и комплексную застройку территории бывшей строительной площадки «Горская» у Финского залива, принадлежавшей Комплексу защитных сооружений Петербурга от наводнений. Соглашение об этом подписано 4 июня в рамках ПМЭФ-2021 комитетом по инвестициям Петербурга и ООО «Мегалайн».

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После завершения строительства дамбы площадка на северо-западе Петербурга стала свободна для развития в интересах города. Общая территория «Горской» составляет более 1 млн кв. метров.

Как сообщили в Смольном, в рамках проекта комплексного развития территории на площади в 150 гектаров будут созданы новые производства и общественные пространства, социальные объекты, медицинский центр, образовательные учреждения.

«Город должен развиваться комплексно. Покупая новые квартиры, люди должны знать, что рядом есть школы, детские сады, магазины, поликлиники, а возможно и новая работа», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя проект в «Горской».

Также «Мегалайн» примет участие в реализации программы развития транспортной системы Санкт-Петербурга до 2035 года. Планируется создать 61 транспортно-пересадочный узел. Первый узел в районе Старой Деревни объединит станцию метро, железнодорожную станцию, трамвайные и автобусные остановки, перехватывающую парковку.

«Общий объем инвестиций по двум проектам составит 236 млрд рублей. Завершить проекты планируется к 2030 году», — добавили в Смольном.

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