Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM ВТБ, «Газпромбанк», Евразийский банк и ООО «Магистраль Северной столицы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) определили основные условия привлечения финансирования на создание развязки магистрали Западный скоростной диаметр (ЗСД) с Витебским проспектом в Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ПМЭФ-2021 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, Витебская развязка реализуется в рамках действующего Соглашения о ГЧП (СГЧП) по проекту ЗСД и включает строительство новой шестиполосной развязки длиной 2,6 км от ЗСД до Витебского проспекта. Пропускная способность объекта — до 70 тыс. автомобилей в сутки по шести полосам движения. Развязка станет первым этапом перспективной Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) — нового масштабного транспортного проекта Северной столицы.

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В финансировании планируется участие как частного капитала, так и федерального и городского бюджетов. Общая стоимость развязки составляет порядка 39 млрд рублей (включая подготовку территории), из которых средства инвестора — 10 млрд рублей, федеральный бюджет также выделит 10 млрд рублей. Эксплуатация развязки ЗСД будет осуществляться компанией «МСС» до 2042 года в рамках действующего СГЧП.

Соглашение своими подписями скрепили 3 июня президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, заместитель председателя правления «Газпромбанка» Алексей Белоус, генеральный директор ООО «МСС» Алексей Бнатов и председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.

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Добавим, что строительство Витебской развязки начато 24 марта 2021 года на пересечении ЗСД и Благодатной улицы генеральным подрядчиком «ПУСК-Лимак-Север». Предполагаемый срок создания участка дороги составит четыре года.

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