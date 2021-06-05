Санкт-Петербург, 5 июня, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Ленинградская область на Петербургском международном экономическом форуме 2021 года заключила 30 соглашений, общий объем инвестиций по которым оценивается в 1 трлн 32 млрд 36 млн рублей. Об этом сообщили 5 июня в пресс-службе областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

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Крупнейшим проектом, о котором договорились на ПМЭФ-2021, стал проект газохимического комплекса компании «РусГазДобыча» в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. Объем инвестиций по нему составляет 868 млрд рублей.

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Кроме того, компания «ЕвроХим» построит в Ленобласти завод по производству метанола и портовый терминал для его отгрузки с объемом инвестиций 132 млрд рублей.

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«Почти 90% подписанных на предыдущих форумах соглашений реализованы. В этом году мы подписали 30 соглашений на сумму более 1 трлн рублей, и для нас дорого каждое из них. Например, мы подписали соглашение на 138 млн рублей с молодой компанией «БлокФайер» по строительству производства средств пожаротушения в Пикалево и подписали соглашение с компаний «РусГазДобыча» на 868 млрд рублей по строительству газохимического комплекса в Усть-Луге. Несмотря на разницу в суммах, оба соглашения были отработаны по одинаковому стандарту — по принципу одного окна», — заявил губернатор Ленинградской областиАлександр Дрозденко по итогам ПМЭФ для региона.

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Компания «ИнвестБугры» инвестирует 10 млрд рублей в развитие индустриального парка. О расширении производств заявили на ПМЭФ компании «Молочная культура», «Ориент Продактс», «Смерфит Каппа РУС», «Технопарк Мариенбург», «Черкизово» и другие.

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Добавим, что на форуме регионом также подписано соглашение о развитие курортных комплексов в Ломоносовском и Всеволожском районе. Кроме того, Ленобласть вошла в межрегиональный проект компании «РЖД-Инвест» по развитию яхтенного туризма на Балтике.

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Также в Ленинградской области появятся особые центры инкубации куриных яиц, которые станут основой для производства иммунобиологических препаратов.

А в районе крупнейшего в регионе порта Усть-Луга появится Особая экономическая зона для развития бизнеса.