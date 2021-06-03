Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Ленинградская область станет одним из российских центров по высокотехнологичному производству сырья для вакцин различного спектра действия. В регионе будут созданы специализированные птицеводческие хозяйства с инкубацией куриных яиц, которые являются основой для производства иммунобиологических препаратов. Соответствующее соглашение заключил на ПМЭФ 3 июня губернатор региона Александр Дрозденко с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России).

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Документ определяет условия реализации высокотехнологичного проекта по строительству в Ленинградской области комплекса из 15−20 специализированных фермерских хозяйств с общим объемом производства до 140 млн штук инкубационного яйца в год. Фермы будут производить продукцию по стандарту Clean Eggs — куриные яйца, используемые фармацевтическими компаниями для производства вакцин для профилактики гриппа или инактивированных вакцин для животных. Для производства яиц стандарта Clean Eggs используются специальные куриные стада, содержащиеся под строгим контролем по широкому спектру показателей гигиены и биобезопасности.

Планируемый объем инвестиций в создание птицеводческих предприятий сосотавит более 1,5 млрд рублей, в хозяйствах будет открыто 200 новых рабочих мест.

«Мы будем обеспечивать высококачественным сырьем наукоемкую медицину для разработки отечественных вакцин, в том числе, от COVID-19, что особенно актуально. Созданные в Ленинградской области площадки по инкубации яйца обеспечат независимость отечественных производителей от поставок сырья из-за рубежа, гарантируют высокое качество производимых вакцин и откроет доступ отечественным препаратам на мировой рынок», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Напомним, Ленобласть является лидером в России по объему производства пищевого куриного яйца — 3,2 млрд штук в год, свыше 7% от общего объема по Российской Федерации и 72% от производства в Северо-Западном федеральном округе. Ленинградская область является крупнейшим в РФ поставщиком яиц в другие регионы России и за рубеж. На экспортном рынке России 28% переработанного яйца и 10% свежего — продукция птицефабрик Ленинградской области.