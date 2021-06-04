Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано соглашение о реализации проекта по созданию сети новых маршрутов и туристической инфраструктуры на российской Балтике.

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Документ согласован губернаторами Санкт-Петербурга Александром Бегловым, Ленинградской области — Александром Дрозденко, Калининградской области — Антоном Алихановым и генеральным директором АО «ИК «РЖД-Инвест» Иваном Григоровичем.

Таким образом в акватории и на побережье Балтийского моря появится сеть маршрутов и туристических объектов с современными комплексами для отдыха и спорта. В рамках проекта планируются специальные маршруты для владельцев яхт и катеров. Будет создана необходимая инфраструктура, в первую очередь — пункты пропуска судов и 11 оборудованных марин, семь из которых — на территории Ленинградской области.

«В Ленинградской области для создания марин есть необходимые удобные локации в Выборгском и Кингисеппском районах. Ситуация с ограничениями в период пандемии для многих открыла внутренний туризм с положительной стороны, и нам важно удержать наших туристов и предложить им новые возможности для отдыха», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Расположение яхтенных марин позволит сформировать два новых международных маршрута — с Финляндией и Эстонией. Для привлечения международного туристического потока и развития возможностей яхтенного туризма, в приграничных маринах (Выборг, Приморск, Липово) будут созданы дополнительные пункты пропуска, которые упростят процесс пересечения границ и навигации в российских водах.

«Наши регионы объединяет Балтийское море. Этим соглашением мы создали новую агломерацию в сфере туризма», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сейчас в рамках реализации проекта «РЖД-Инвест» ведет активную работу с задействованными регионами по согласованию будущих точек расположения сети яхтенных марин. По результатам утверждения всех точек на перспективных маршрутах «РЖД Инвест» приступит к определению инфраструктурного наполнения каждой из марин и разработке финансово-экономической модели проекта.

«Мы создадим инвестиционные предложения для девелоперов и для тех, кто занимается яхтенным спортом и туристическим бизнесом. Также мы воспользуемся опытом Ленинградской области и Петербурга», — сказал глава Калининградской области Антон Алиханов.