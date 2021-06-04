Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Ленинградская область в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала первое соглашение на 868 млн рублей с АО «РусГазДобыча» в рамках реализации проекта «Балтийского Химического Комплекса» в Усть-Луге. Общий объем инвестиций в проект составит более 2,5 трлн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко .JPG Дарья Драй © ИА REGNUM

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Газохимический комплекс построят в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Газохимическое предприятие будет крупнейшим в мире заводом по производству полиэтилена мощностью до 3 млн тонн готовой продукции в год. В ассортимент производимой продукции включены полиэтилены высокой плотности (в том числе бимодальные), линейные полиэтилены низкой плотности и металлоценовые линейные полиэтилены низкой плотности.

Сырьем для газохимического комплекса станет этан, получаемый на интегрированном предприятии — газоперерабатывающем комплексе, соглашение о создании которого было подписано на ПМЭФ в 2019 году.

«Для нас очень важный день, мы подписали серьезнейшее соглашение», — прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Объем инвестиций в газохимический проект составит 868 млрд рублей, на предприятии будет создано около 2000 рабочих мест.

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