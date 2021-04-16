Москва, , 14:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, предлагая своему американскому коллеге Джозефу Байдену провести встречу, не оговаривал никаких конкретных условий. Об этом 16 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Президент Путин говорил о том, чтобы провести встречу в ближайшие несколько дней или в любое время позже. О каких-либо условиях он не говорил», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также напомнил, что изначально инициатива провести открытый диалог и попытаться выстроить отношения исходила от российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент России Владимир Путин предложил главе Белого дома Джозефу Байдену открыто продолжить дискуссии в прямом эфире 19 марта или 22 марта. Ответа от американского лидера не последовало.

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Тем не менее 13 апреля во время телефонного разговора с российским лидером Байден выразил желание провести встречу-саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить ряд проблем, с которыми столкнулись Россия и Соединённые Штаты.