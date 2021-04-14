Минск, , 00:40 — REGNUM Скандально известный экс-госсекретарь белорусского совбеза, а ныне посол Белоруссии в Азербайджане Андрей Равков заявил 13 апреля, что поставки азербайджанской нефти на белорусские НПЗ вырасту на четверть.

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«По его словам, в 2020 году Азербайджан поставил в Белоруссию почти 800 тыс т нефти. На этот год запланирован один миллион, — заявил Равков. — Эти поставки идут равномерно. На сегодняшний день уже поставлено 270 тыс. тонн. Танкер с 90 тыс тонн сейчас в пути, движется к месту выгрузки».

Равкова цитирует белорусское государственное информагентство БелТА — то самое, которое распространяло ложь этого деятеля о якобы скрывающихся на территории Белоруссии примерно 170 российских боевиках-«вагнеровцах». Равков также заявлял о подготовке «под Псковом и Невелем» других групп боевиков для заброски в Белоруссию. Эти и другие заявления Равкова тоже ничем не подтверждались.

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Белорусское государственное информагентство БелТА регулярно распространяет недостоверную информацию. Большое общественное возмущение вызвало распространение фейка белорусских силовиков о том, что безоружный манифестант Александр Тарайковкий якобы погиб от взрыва «неустановленного взрывного устройства». Позже спецслужбы Белоруссии признались, что манифестанта расстреляли на Пушкинской площади в Минске из травматического оружия. Генпрокуратура отказалась привлекать убийцу к какой-либо ответственности.

Официальная позиция: СК Белоруссии: манифестант Тарайковский сам спровоцировал своё убийство