29 июля 2020 | Время чтения 10 мин

Сергей Артёменко, , 20:27 — REGNUM Александр Лукашенко публично обвинил Россию в «грязных намерениях», вскрытых им в истории с задержанием на территории белорусского санатория «группы вагнеровцев». В ходе состоявшегося сегодня заседания Совета безопасности он потребовал, чтобы некие «россияне» ему «объяснили, что происходит».

© ИА REGNUM

Ответы находятся не в Москве и, может быть, даже не в Минске.

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Около полудня 29 июля официальное информагентство Белоруссии «БелТА» сообщило о задержании 33 человек, из которых «32 боевика иностранной частной военной компании». После обеда оно же опубликовало список 33 граждан России, отметив, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Государственное информагентство и другие государственные СМИ, включая телеканалы «Белтелерадиокомпании», стали тиражировать одно и то же сообщение — очевидно, подготовленное спецслужбами и одобренное Александром Лукашенко и его старшим сыном — помощником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко. Без них такие вопросы не решаются.

В официальных сообщениях говорилось: «При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка».

Следственный комитет в лице своего официального представителя отказался предоставлять информацию прессе. Как и в других подобных ситуациях, Сергей Кабакович придерживал информацию для пропагандистов, заверяя журналистов, что информации для них якобы нет.

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Совещание с членами Совета Безопасности, 29 июля 2020 года President.gov.by

«А што гэта было?»

Белорусские обыватели на форумах и в социальных сетях сначала стали высмеивать «вброс» спецслужб. Многие припомнили официозные фейки, появлявшиеся каждый раз, когда у Лукашенко возникали напряжённости с Москвой.

Вспомнили про мифический джип с оружием, который якобы прорвался со стороны Украины. Причём так, что украинские пограничники этого не заметили, а сам автомобиль вместе с содержимым и водителем бесследно исчез.

Вспомнили про громкое уголовное «дело «Белого легиона» 2017 года: по версии спецслужба Белоруссии, продвигавшейся всей мощью пропагандистского аппарата, давно канувшая в Лету военизированная организация националистов вдруг решила воскреснуть и использовать нарезанную арматуру, прикопанную в лесном массиве Минской области.

Вспомнили 32 «криминальных авторитетов», задержанных в начале лета в Лиде (райцентр Гродненской области). Однако общим с инфоповодом дня оказалась разве что цифра количества задержанных.

Припомнили «слитое» в сети видео постановки на тему общения с проститутками одного из претендентов на президентский пост. В главной роли, как выяснилось позднее, выступил сотрудник МВД.

Припомнили и другую постановку — в Гродно, где также сотрудник МВД имитировал умирающего лебедя после того, как пытался задержать (не имея на то законных оснований) блогера Сергея Тихановского — главу предвыборного штаба Светланы Тихановской, теперь уже главной соперницы Александра Лукашенко в нынешней президентской кампании. Многих позабавило привлечение к провокации проституток.

Судя по оперативной съёмке задержания «вагнеровцев», предоставленной спецслужбами для госпропагандистов, о проститутках подумывали и они: на кадрах картинно выложены презервативы и доллары США. Зарубежные комментаторы разглядели также суданские фунты и телефонные карты Судана, сделав вывод: «Ну теперь всё стало ясно, российским чавэкашникам за дестабилизацию обстановки в Белоруссии заплатили суданцы. Это дело раскрыто, несите следующее».

Уже из официальной «рыбы» для госСМИ стали торчать уши грубой работы. Многие обратили внимание на «ручную кладь» и прочие нелепости. Совершенно комично выглядело представление о русских, которые стремились не привлечь к себе внимания отказом от алкоголя и прочих радостей пребывания в санатории.

Вскоре выяснилось, что 33-м задержанным оказался 42-летний гражданин Белоруссии Андрей Бакунович, который в ЧВК «Вагнер» якобы возглавлял снайперскую группу. С начала лета он находился дома в Калинковичах с женой и детьми. Под утро к ним вломилась группа спецназа и увезла Бокуновича в Минск.

То есть спецслужбы Белоруссии прекрасно знали, кто такой Бокунович. А ему, в свою очередь, прекрасно известно об осужденных по ужесточённой после 2014 года статье УК РБ «наёмничество». Тем не менее до 29 июля 2020 года всё всех устраивало.

Захар Прилепин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Prilepin dixit

Не чужой для «вагнеровцев» и других уважаемых людей Захар Прилепин упредил звонки по поводу минских событий таким сообщением: «Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР — воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные тёплые воюющие страны».

«Но если белорусское руководство начнёт эту историю использовать в своих целях — это, конечно, нелепо будет выглядеть, — сообщил литератор с боевым опытом. — Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история — хорошо обученные люди движутся в определённых направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю, зачем они всё это затеяли».

Военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на некие источники в «российских спецслужбах» отметил, что «Минск ЧВК Вагнера использовали как транспортный хаб в период коронавируса», «как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские».«Естественно, белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Коронавирусный режим между Белоруссией и другими странами, как вы сами понимаете, гораздо более мягкий, чем в случае РФ, — сказано в публикации. — Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. И наверняка имел с этого собственные висты. Без его личного покровительства такие вещи не делаются». «Теперь главный вопрос — зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб — это вообще не по-пацански. Парни и были в форме — потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск», — отметил Пегов.

Официальная реакция

Москва отреагировала на скандал с «вагнеровцами» как всегда более чем сдержанно. Российское посольство в Белоруссии распространило через Twitter (!) такое заявление: «Посольство не получало официального уведомления о задержании российских граждан на территории РБ. Запросили официальную информацию у компетентных органов Беларуси».

Минск также не добавил ясности к ранее сделанному «вбросу» с невразумительной версией о «дестабилизации» — как и в истории взрыва в минском метро во время кризиса 2011 года. К вечеру среды 29 июля Лукашенко собрал экстренное заседание Совбеза.

На обсуждение в президентском дворце вынесен вопрос дальнейших действий в ситуации с «вагнеровцами». Об этом сообщили, что интересно, не пресс-служба президента или официальные СМИ, а созданные спецслужбами «сливные бачки». По итогам совещания президентская пресс-служба распространила претензии Лукашенко к Владимиру Путину (формально — к неким «россиянам»).

Александр Лукашенко и Владимир Путин. 15 февраля 2019 года, Сочи Kremlin.ru

Кому и зачем это нужно?

Бессменный «ненаклоняемый» белорусский лидер находится в очень непростой ситуации. Социально-экономический кризис и не думает сворачиваться. Волна многотысячных протестных акций вышла далеко за пределы Минска, добравшись до райцентров — такого не было даже в «лихие 90-е». Русофильский электорат потерян навсегда, русофобский переориентировался на вчерашнюю домохозяйку.

Запад уже открыто угрожает непризнанием итогов «выборов Лукашенко» и новыми санкциями. Кремль прохладен к мольбам о «поддержке».

После 9 августа неизбежен кризис легитимности — внутренней и внешней. Реализация угрозы применения оружия против народа содержит вполне реальный риск путча с выкуриванием забаррикадировавшихся в «президенции».

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В такой ситуации необходима сделка, однако Лукашенко нечего предложить. Заложники из «вагнеровцев» могли бы получиться хорошие — как и советовали заморские доброжелатели, если бы не несколько обстоятельств.

Во-первых, Москва может не пойти на торг. На открытый конфликт Кремль не пойдёт, как не пошёл в случае погрома газпромовского актива ОАО «Белгазпромбанк», где теперь хозяйничает экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова.

Во-вторых, прямых доказательств причастности «вагнеровцев» к попытке госпереворота в Белоруссии — не больше, чем в «деле легионеров» или не менее смешной истории с «дохлыми крысами», о которой накануне президентской кампании 2006 года смачно рассказывал глава КГБ Степан Сухаренко. Теперь таким же рискует выглядеть нынешний начальник этого ведомства Валерий Вакульчик.

В-третьих, элегантный британский почерк указывает на то, что «ненаклоняемого» поимели в плохом смысле слова. Теперь он напоминает медведя из сказки про вершки и корешки, за что должен благодарить главу МИД Владимира Макея.

В-четвёртых, разрушено давнее тесное и предельно доверительное сотрудничество спецслужб России и Белоруссии. Фактически белорусский правитель плюнул в лицо кураторам ЧВК «Вагнер».

В-пятых, торг с Западом может не состояться. Мало ли в мире Джукановичей, разыгрывающих трагикомедию по черногорской методичке с «агентами ГРУ».

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Плакат на тему президентских выборов в Белоруссии в одном из торговых центров Минска © ИА REGNUM

Всё очень хлипко, ненадёжно, опасно. Даже торг с Украиной может не состояться. Спешное внесение задержанных в базу украинского «Миротворца» лишь подтверждает нелепость созданной ситуации.

Однако пока всё указывает на неготовность Москвы наказывать Лукашенко.

Выборный цирк уедет, а клоуны останутся. Как показывает украинский опыт, с клоунами можно развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество.