Аксай, Ростовская область, , 13:16 — REGNUM В Ростовской области произошло ДТП с участием военного грузового автомобиля, в результате которого скончались два человека. Об этом сообщает командование Ростовского-на-Дону гарнизона.

Авария произошла в Аксае вечером 25 марта. По предварительным данным, водитель фуры Skania врезался в припаркованный на обочине военный грузовой автомобиль КрАЗ-255Б. Скончались двое, пишет «Интерфас-Юг». Водитель фуры погиб на месте происшествия, военнослужащий — по дороге в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.