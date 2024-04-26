Москва, 26 апреля, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Принятая 25 апреля Европейским парламентом антироссийская резолюция напоминает бульварное чтиво, в котором есть и «охота на ведьм», и ссылки на «неведомые источники». Так прокомментировал документ ЕП и. о. постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

(сс) European Parliament Европарламент

По мнению дипломата, резолюцию ЕП можно «почитать на ночь и забыть».

«Резолюция на тему некоего «российского вмешательства» напоминает бульварное чтиво. Здесь и «охота на ведьм» против политических оппонентов, и ссылки на неведомые источники в спецслужбах, и пересказ дешёвых (хотя, кто знает, во что они обходились заказчикам) газетных публикаций», — говорится в распространённом комментарии Логвинова.

Постпред отметил в документе две тенденции, которые указывают, куда движется Евросоюз: стремление полностью лишить европейцев альтернативных источников информации, а также попытка пересмотра итогов Второй мировой войны.

«Если сегодня мишенью пытаются сделать страну, освободившую Европу от нацистского рабства, то не исключены «исторические разборки» уже в самом Евросоюзе», — заключил Логвинов.

Как сообщало ИА Регнум, Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС не признавать результаты выборов президента России, состоявшихся в марте 2024 года. При этом резолюции, принятые ЕП, носят лишь рекомендательный характер и юридической силы не имеют.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала ничтожным решение Европейского парламента по резолюции, в которой содержится обращённая к странам Евросоюза просьба не признавать результаты выборов в России.

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. Согласно законодательству, избранный президент приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах.