Минск, 29 декабря, 2020, 20:01 — ИА Регнум. Новая редакция положения о помощнике президента Белоруссии изложена в президентском указе №503, который Александр Лукашенко подписал 29 декабря. Тем самым он существенно расширил полномочия президентских помощников — инспекторов по областям и Минску, наделив их особыми полномочиями.

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«В частности, они наделяются правами привлекать к выполнению поручений президента государственные органы и организации, в том числе системы обеспечения безопасности, при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территорию и в помещения государственных органов и организаций», — сказано в официальном комментарии президентской пресс-службы.

Там также указано, что президентские помощники-инспектора могут ходатайствовать перед госорганами и организациями о привлечении к дисциплинарной ответственности или применении других мер воздействия в отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения.

Помощники-инспекторы также наделены дополнительными функциями по выявлению источников и факторов, создающих угрозу национальной безопасности, по контролю, анализу и прогнозированию общественно-политических и социально-экономических процессов, внесению предложений по укреплению правопорядка и обеспечению прочей стабильности.

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Ранее полномочия президентских помощников и инспекторов регулировались президентским указом №40 от 13 февраля 2017 года. Эти должностные лица действовали параллельно с назначаемыми президентом главами областей и районов, начальниками провинциальных управлений КГБ, МВД, КГК и других госорганов.

После президентской кампании 2020 года, в октябре Александр Лукашенко снял с должности главы МВД Юрия Караева и отправил его президентским помощником — инспектором в Гродненскую область. Снятый с должности главы Совбеза экс-глава КГБ Валерий Вакульчик был назначен президентским помощником — инспектором по Брестской области. Заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков назначен на должность помощника президента по Минску.

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