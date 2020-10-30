Президент России Владимир Путин 29 октября примет участие в XII Инвестиционном форуме «Россия зовет», который проводит «ВТБ Капитал». Участие главы государства в форуме пройдет в формате видеоконференции. Основная тема мероприятия — «Глобальные вызовы, собственные решения». В этом году форум впервые пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на широкую аудиторию. Присоединиться к трансляции и услышать выступления спикеров сможет любой зритель, пройдя по ссылке. По данным РБК, в форуме примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, представители госкомпаний и крупного частного бизнеса. На форуме 29−30 октября состоятся три сессии, темами которых станут макроэкономика и влияние пандемии на глобальные рынки, денежно-кредитная политика центральных банков, производительность труда и занятость населения, финансовые инструменты в изменившейся реальности, трансформация и адаптация бизнес-процессов в новых условиях и технологии для безопасного будущего.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

11:48 29.10.2020 Федеральный бюджет 2020 года является ответом на чрезвычайные изменения в экономической ситуации России. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!». Читайте также: Силуанов о бюджетном дефиците: «Это не может продолжаться бесконечно»

11:59 29.10.2020 Западные страны не смогли эффективно побороть последствия экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!». Читайте также: Силуанов: Россия может показать Западу пример выхода из кризиса

12:15 29.10.2020 Россия выгодно отличается от других стран БРИКС сравнительно низкими долгосрочными ставками. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!». Читайте также: Силуанов: Макроэкономическую стабильность РФ ценят международные инвесторы

12:16 29.10.2020 В отличие от западных стран, в России денежно-кредитная политика по-прежнему эффективно влияет на инфляцию. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!». Читайте также: В России инфляция по-прежнему реагирует на ставку — Набиуллина

12:23 29.10.2020 В России есть инструменты, которые позволяют реализовывать поставленные в экономике задачи. Об этом 29 октября заявил помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин на форуме «Россия зовёт». Читайте также: Орешкин: у России есть инструменты для роста экономики

12:29 29.10.2020 Вопрос выхода из кризиса не упирается в одну лишь бюджетную и денежно-кредитную политику. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!». Читайте также: Набиуллина: бюджетная и денежно-кредитная политика могут многое, но не всё

12:33 29.10.2020 Размещение госдолга Центральным банком содержит в себе множество рисков, включая потерю управления инфляцией. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!». Об этом: Набиуллина выступила против размещения госдолга Центральным банком

12:38 29.10.2020 Вопреки опасениям, государство успешно привлекает ресурсы на финансовом рынке с помощью заимствований. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте также: Силуанов: госдолг успешно размещается на российском финансовом рынке

12:39 29.10.2020 В сложивших условиях любые меры будут недостаточными для обеспечения экономического роста. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Сейчас любых мер недостаточно. В целом же экономический рост — это не только денежно-кредитная и бюджетная политика», — сказал Решетников. Читайте также: Решетников: для экономического роста сейчас недостаточно никаких мер

12:40 29.10.2020 Бизнес положительно отреагировал на предпринятые меры по поощрению капиталовложений. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «У нас такая дискуссия сложилась активная по поводу налогов и налоговых изменений. Мы договорились дальше выработать определённый механизм постоянной координации. Мы при этом выработали механизм существенных новаций — например законодательство о поощрении капиталовложений, которое призвано укрепить доверие», — сказал Решетников. Читайте также: Решетников рассказал, как бизнес отреагировал на поощрение капиталовложений

12:43 29.10.2020 Эффективность денежно-кредитной политики и бюджетной политики в отношении управления совокупным спросом в экономике достаточно ограничена. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!». Подробности в материале: Набиуллина выразила скепсис в отношении экономической политики государства

12:49 29.10.2020 Настроения в предпринимательской среде меняются в худшую сторону из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Накладывается все на настроение. Кода видим цифры по заболеваемости — пониманием, что настроение у бизнеса серьёзное. Но в то же время в октябре мы вышли на плато. Сейчас экономика немного просела под давлением этих новостей», — сказал Решетников. Об этом: Бизнес негативно отреагировал на рост заболеваемости коронавирусом

12:54 29.10.2020 Приватизации последнего времени не обеспечивают федеральный бюджет сколько-нибудь значительными финансовыми ресурсами. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!». Читайте подробнее: «Ни копейки не получили» — Силуанов объяснил, зачем проводить приватизацию

12:55 29.10.2020 Антон Силуанов. Цитата из видео «Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» Макроэкономическая сессия» пользователя РБК. youtube.com

12:58 29.10.2020 Говорить о жёстком сокращении расходов в бюджете 2021 года нельзя. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «По поводу бюджетной политики. Стало общим тоном, что она ужесточается в 2021 году. Но по сравнению с 2019 годом плюс 18%, и еще будут переходящие остатки (не использованных в 2020 году средств — прим. ИА REGNUM). Они дают определённый люфт для принятия решений», — сказал Решетников. Подробности в материале: Решетников не считает бюджет 2021 году чрезмерно урезанным

13:01 29.10.2020 На российском финансовом рынке начались долгожданные позитивные изменения — физические лица заинтересовались распределением своих сбережений в различных инструментах. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!». Об этом: Набиуллина довольна ростом активности населения на финансовом рынке

13:09 29.10.2020 Дешёвые кредиты и низкие процентные ставки не смогут поддержать спрос потребителей на стабильно высоком уровне. Об этом сегодня, 29 октября, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на форуме «ВТБ капитала». Читайте также: Набиуллина высказала отношение к дешёвым кредитам

13:10 29.10.2020 Эльвира Набиуллина. Дарья Драй © ИА REGNUM

13:13 29.10.2020 Предстоящее десятилетие до 2030 года может стать периодом захвата новых рынков Россией. Об этом 29 октября заявил помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Также в этот период в России должны будут активно развиваться экосистемы, полагает экономист. Об этом: Орешкин ожидает захвата предприятиями России новых рынков

13:15 29.10.2020 Для экономического роста в России следует сосредоточится на привлечении частных инвестиций. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «В целом надо сказать, везде, где у нас был рост в последние годы: АПК, телеком, торговля, все это связано с частным капиталом, и мы в первую очередь должны сосредотачиваться на этих моментах. И мы понимаем, что возможности для роста у нас много. Это газонефтехимия, это проекты, связанные с освоением наших минеральных ресурсов, это вопросы развития РЖД восточного полигона», — сказал Решетников. Подробности в материале: Решетников оценил роль частных инвестиций в росте экономики России

13:56 29.10.2020 Президент РФ Владимир Путин начал свое выступление в рамках инвестиционного форума «Россия зовёт».

14:04 29.10.2020 Федеральная поддержка относительно ВВП в России оказалась меньше, чем я ряде других стран, но она оказалась крайне эффективной. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте также: Путин сравнил поддержку экономики на фоне пандемии в РФ и других странах

14:10 29.10.2020 В России нет смысла вводить общенациональный локдаун из-за эпидемии коронавируса, несмотря на осложнение ситуации с пандемией. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте подробнее: В России общенационального локдауна не будет — Путин о коронавирусе

14:14 29.10.2020 Глава Министерства финансов России Антон Силуанов не исключил возможности размещения еврооблигаций уже в 2020 году. Об этом он заявил сегодня, 29 октября, на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». Читайте также: Силуанов рассказал о планах размещения еврооблигаций

14:15 29.10.2020 В текущий период времени особенно важно, чтобы выполнялись все предписания врачей в отношении условий труда в рамках противоэпидемических мер. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте также: Путин попросил бизнес проявить социальную ответственность

14:16 29.10.2020 Власти России не планируют вводить масштабных ограничений в экономике из-за эпидемии коронавируса. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!». Читайте также: Путин: общенационального локдауна не будет

14:21 29.10.2020 Отсрочки по налогам и страховым взносам для бизнеса в наиболее пострадавших от эпидемии отраслях должны быть продлены. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте также: Путин предложил продлить отсрочки по налогам и взносам для бизнеса

14:26 29.10.2020 Напомним, 12-й инвестиционный форум «Россия зовет!» проходит 29−30 октября 2020 года в онлайн формате. Основная тема форума — «Глобальные вызовы, собственные решения».

14:27 29.10.2020 Льготная ипотека по ставке 6,5% привела к резкому росту спроса на такого рода кредит. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!». Читайте подробнее: Россия достигла рекордного объёма выданной ипотеки — Путин

14:29 29.10.2020 По итогам 2020 года объем выданных ипотечных кредитов в России превысит 3 трлн рублей и станет рекордным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!». Читайте также: Путин: объем выданной ипотеки в 2020 году станет рекордным

14:31 29.10.2020 В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, российские активы привлекают огромный интерес инвесторов. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте также: Путин: российские активы вызывают рекордный интерес на фоне пандемии

14:41 29.10.2020 Россия оказалась сравнительно устойчива к внешним шокам и потому менее проблематично проходит период эпидемии коронавируса, чем многие другие страны. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте также: «Мы отстегнули нашу экономику от цен на мировых рынках» — Путин

14:52 29.10.2020 К расходам государства следует относиться с большой осторожностью, даже когда такие возможности имеются. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте также: Путин прокомментировал идею расширить траты ресурсов из ФНБ

14:58 29.10.2020 Россия готова к сотрудничеству с партнёрами в рамках Парижского соглашения. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Об этом: «Исполним свои обязательства» — Путин об участии РФ в Парижском соглашении

15:01 29.10.2020 Темпы цифровизации экономики и рост конкуренции в этой сфере придадут заметный импульс в развитии России. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте также: Путин: цифровизация придаст импульс для развития экономики России

15:14 29.10.2020 Цитата из видео «Инвестиционный форум «Россия зовёт!» 2019 год. kremlin.ru

15:17 29.10.2020 Российские вакцины оказались эффективным и безопасным средством от коронавируса. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте также: Российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны — Путин

15:20 29.10.2020 Россия может столкнуться с трудностями при запуске производства вакцин от коронавируса в промышленных масштабах. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Подробности в материале: Путин увидел проблемы в массовом производстве вакцин от коронавируса

15:24 29.10.2020 Россия будет активно помогать другим странам с производством вакцин от коронавируса. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте подробнее: Путин объяснил, как Россия поможет другим странам с вакцинами от COVID-19

15:33 29.10.2020 Россия с осторожностью относится ко всему нетрадиционному. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте подробнее: Путин сравнил нетрадиционное регулирование экономики и нетрадиционные браки

15:42 29.10.2020 Массовая скупка ценных бумаг центробанком на рынке в виде программ количественного смягчения в России не нужна. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте подробнее: Путин объяснил, почему программы количественного смягчения в РФ не будет

15:59 29.10.2020 Некоторые партнёры на Западе готовы «прицепиться к чему угодно» для того, чтобы доказать «вмешательство» РФ в выборы президента США. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». Читайте также: Путин объяснил, почему он не комментирует выборы президента США

16:06 29.10.2020 Любое высказывание на тему выборов в США может стать поводом к обвинениям Москвы во вмешательстве в американский электоральный процесс, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!». По словам главы государства, к любому его слову сейчас, накануне выборов в США, на Западе непременно «прицепятся», «чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в Штатах». Читайте также: Путин о выборах в США: что бы я ни сказал — обвинят Россию

16:11 29.10.2020 Уход от традиционных энергоресурсов займёт многие десятилетия. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Читайте подробнее: Мировая экономика не сможет быстро избавиться от углеводородов — Путин

16:15 29.10.2020 Страны Европы руководствуются двойными стандартами, когда заявляют о том, что ориентация на рыночные отношения играет ключевую роль в их политике. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!» Подробности в материале: Страны Запада не последовательны в своём «рыночном» подходе — Путин

16:16 29.10.2020 Уровень бедности в ближайшие годы в России будет сокращён в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!». По словам главы государства, в России около 20 млн живут за чертой бедности. Этот показатель по сравнению с 2000 годом сократился в два раза — тогда было 42 млн с лишним. [[[quote-0]]]

Читайте подробнее: Путин заявил о двукратном снижении уровня бедности в РФ в ближайшие годы