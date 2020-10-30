Инвестфорум «Россия зовет» с участием Владимира Путина — трансляция
Президент России Владимир Путин 29 октября примет участие в XII Инвестиционном форуме «Россия зовет», который проводит «ВТБ Капитал». Участие главы государства в форуме пройдет в формате видеоконференции. Основная тема мероприятия — «Глобальные вызовы, собственные решения».
В этом году форум впервые пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на широкую аудиторию. Присоединиться к трансляции и услышать выступления спикеров сможет любой зритель, пройдя по ссылке.
По данным РБК, в форуме примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента РФ Максим Орешкин, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, представители госкомпаний и крупного частного бизнеса.
На форуме 29−30 октября состоятся три сессии, темами которых станут макроэкономика и влияние пандемии на глобальные рынки, денежно-кредитная политика центральных банков, производительность труда и занятость населения, финансовые инструменты в изменившейся реальности, трансформация и адаптация бизнес-процессов в новых условиях и технологии для безопасного будущего.
Федеральный бюджет 2020 года является ответом на чрезвычайные изменения в экономической ситуации России. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».
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Западные страны не смогли эффективно побороть последствия экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».
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Россия выгодно отличается от других стран БРИКС сравнительно низкими долгосрочными ставками. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».
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В отличие от западных стран, в России денежно-кредитная политика по-прежнему эффективно влияет на инфляцию. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Читайте также: В России инфляция по-прежнему реагирует на ставку — Набиуллина
В России есть инструменты, которые позволяют реализовывать поставленные в экономике задачи. Об этом 29 октября заявил помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин на форуме «Россия зовёт».
Читайте также: Орешкин: у России есть инструменты для роста экономики
Вопрос выхода из кризиса не упирается в одну лишь бюджетную и денежно-кредитную политику. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Читайте также: Набиуллина: бюджетная и денежно-кредитная политика могут многое, но не всё
Размещение госдолга Центральным банком содержит в себе множество рисков, включая потерю управления инфляцией. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Об этом: Набиуллина выступила против размещения госдолга Центральным банком
Вопреки опасениям, государство успешно привлекает ресурсы на финансовом рынке с помощью заимствований. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читайте также: Силуанов: госдолг успешно размещается на российском финансовом рынке
В сложивших условиях любые меры будут недостаточными для обеспечения экономического роста. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Сейчас любых мер недостаточно. В целом же экономический рост — это не только денежно-кредитная и бюджетная политика», — сказал Решетников.
Читайте также: Решетников: для экономического роста сейчас недостаточно никаких мер
Бизнес положительно отреагировал на предпринятые меры по поощрению капиталовложений. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«У нас такая дискуссия сложилась активная по поводу налогов и налоговых изменений. Мы договорились дальше выработать определённый механизм постоянной координации. Мы при этом выработали механизм существенных новаций — например законодательство о поощрении капиталовложений, которое призвано укрепить доверие», — сказал Решетников.
Читайте также: Решетников рассказал, как бизнес отреагировал на поощрение капиталовложений
Эффективность денежно-кредитной политики и бюджетной политики в отношении управления совокупным спросом в экономике достаточно ограничена. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Подробности в материале: Набиуллина выразила скепсис в отношении экономической политики государства
Настроения в предпринимательской среде меняются в худшую сторону из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Накладывается все на настроение. Кода видим цифры по заболеваемости — пониманием, что настроение у бизнеса серьёзное. Но в то же время в октябре мы вышли на плато. Сейчас экономика немного просела под давлением этих новостей», — сказал Решетников.
Об этом: Бизнес негативно отреагировал на рост заболеваемости коронавирусом
Приватизации последнего времени не обеспечивают федеральный бюджет сколько-нибудь значительными финансовыми ресурсами. Об этом 29 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Читайте подробнее: «Ни копейки не получили» — Силуанов объяснил, зачем проводить приватизацию
Говорить о жёстком сокращении расходов в бюджете 2021 года нельзя. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«По поводу бюджетной политики. Стало общим тоном, что она ужесточается в 2021 году. Но по сравнению с 2019 годом плюс 18%, и еще будут переходящие остатки (не использованных в 2020 году средств — прим. ИА REGNUM). Они дают определённый люфт для принятия решений», — сказал Решетников.
Подробности в материале: Решетников не считает бюджет 2021 году чрезмерно урезанным
На российском финансовом рынке начались долгожданные позитивные изменения — физические лица заинтересовались распределением своих сбережений в различных инструментах. Об этом 29 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Об этом: Набиуллина довольна ростом активности населения на финансовом рынке
Дешёвые кредиты и низкие процентные ставки не смогут поддержать спрос потребителей на стабильно высоком уровне. Об этом сегодня, 29 октября, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на форуме «ВТБ капитала».
Читайте также: Набиуллина высказала отношение к дешёвым кредитам
Предстоящее десятилетие до 2030 года может стать периодом захвата новых рынков Россией. Об этом 29 октября заявил помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Также в этот период в России должны будут активно развиваться экосистемы, полагает экономист.
Об этом: Орешкин ожидает захвата предприятиями России новых рынков
Для экономического роста в России следует сосредоточится на привлечении частных инвестиций. Об этом 29 октября заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на форуме «Россия зовёт» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В целом надо сказать, везде, где у нас был рост в последние годы: АПК, телеком, торговля, все это связано с частным капиталом, и мы в первую очередь должны сосредотачиваться на этих моментах. И мы понимаем, что возможности для роста у нас много. Это газонефтехимия, это проекты, связанные с освоением наших минеральных ресурсов, это вопросы развития РЖД восточного полигона», — сказал Решетников.
Подробности в материале: Решетников оценил роль частных инвестиций в росте экономики России
Президент РФ Владимир Путин начал свое выступление в рамках инвестиционного форума «Россия зовёт».
Федеральная поддержка относительно ВВП в России оказалась меньше, чем я ряде других стран, но она оказалась крайне эффективной. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читайте также: Путин сравнил поддержку экономики на фоне пандемии в РФ и других странах
В России нет смысла вводить общенациональный локдаун из-за эпидемии коронавируса, несмотря на осложнение ситуации с пандемией. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читайте подробнее: В России общенационального локдауна не будет — Путин о коронавирусе
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов не исключил возможности размещения еврооблигаций уже в 2020 году. Об этом он заявил сегодня, 29 октября, на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
Читайте также: Силуанов рассказал о планах размещения еврооблигаций
В текущий период времени особенно важно, чтобы выполнялись все предписания врачей в отношении условий труда в рамках противоэпидемических мер. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читайте также: Путин попросил бизнес проявить социальную ответственность
Власти России не планируют вводить масштабных ограничений в экономике из-за эпидемии коронавируса. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».
Читайте также: Путин: общенационального локдауна не будет
Отсрочки по налогам и страховым взносам для бизнеса в наиболее пострадавших от эпидемии отраслях должны быть продлены. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читайте также: Путин предложил продлить отсрочки по налогам и взносам для бизнеса
Напомним, 12-й инвестиционный форум «Россия зовет!» проходит 29−30 октября 2020 года в онлайн формате. Основная тема форума — «Глобальные вызовы, собственные решения».
Льготная ипотека по ставке 6,5% привела к резкому росту спроса на такого рода кредит. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Читайте подробнее: Россия достигла рекордного объёма выданной ипотеки — Путин
По итогам 2020 года объем выданных ипотечных кредитов в России превысит 3 трлн рублей и станет рекордным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Читайте также: Путин: объем выданной ипотеки в 2020 году станет рекордным
В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, российские активы привлекают огромный интерес инвесторов. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читайте также: Путин: российские активы вызывают рекордный интерес на фоне пандемии
Россия оказалась сравнительно устойчива к внешним шокам и потому менее проблематично проходит период эпидемии коронавируса, чем многие другие страны. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читайте также: «Мы отстегнули нашу экономику от цен на мировых рынках» — Путин
К расходам государства следует относиться с большой осторожностью, даже когда такие возможности имеются. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читайте также: Путин прокомментировал идею расширить траты ресурсов из ФНБ
Россия готова к сотрудничеству с партнёрами в рамках Парижского соглашения. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Об этом: «Исполним свои обязательства» — Путин об участии РФ в Парижском соглашении
Темпы цифровизации экономики и рост конкуренции в этой сфере придадут заметный импульс в развитии России. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читайте также: Путин: цифровизация придаст импульс для развития экономики России
Российские вакцины оказались эффективным и безопасным средством от коронавируса. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читайте также: Российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны — Путин
Россия может столкнуться с трудностями при запуске производства вакцин от коронавируса в промышленных масштабах. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Подробности в материале: Путин увидел проблемы в массовом производстве вакцин от коронавируса
Россия будет активно помогать другим странам с производством вакцин от коронавируса. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читайте подробнее: Путин объяснил, как Россия поможет другим странам с вакцинами от COVID-19
Россия с осторожностью относится ко всему нетрадиционному. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читайте подробнее: Путин сравнил нетрадиционное регулирование экономики и нетрадиционные браки
Массовая скупка ценных бумаг центробанком на рынке в виде программ количественного смягчения в России не нужна. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читайте подробнее: Путин объяснил, почему программы количественного смягчения в РФ не будет
Некоторые партнёры на Западе готовы «прицепиться к чему угодно» для того, чтобы доказать «вмешательство» РФ в выборы президента США. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
Читайте также: Путин объяснил, почему он не комментирует выборы президента США
Любое высказывание на тему выборов в США может стать поводом к обвинениям Москвы во вмешательстве в американский электоральный процесс, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».
По словам главы государства, к любому его слову сейчас, накануне выборов в США, на Западе непременно «прицепятся», «чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в Штатах».
Читайте также: Путин о выборах в США: что бы я ни сказал — обвинят Россию
Уход от традиционных энергоресурсов займёт многие десятилетия. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Читайте подробнее: Мировая экономика не сможет быстро избавиться от углеводородов — Путин
Страны Европы руководствуются двойными стандартами, когда заявляют о том, что ориентация на рыночные отношения играет ключевую роль в их политике. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Подробности в материале: Страны Запада не последовательны в своём «рыночном» подходе — Путин
Уровень бедности в ближайшие годы в России будет сокращён в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».
По словам главы государства, в России около 20 млн живут за чертой бедности. Этот показатель по сравнению с 2000 годом сократился в два раза — тогда было 42 млн с лишним.
Читайте подробнее: Путин заявил о двукратном снижении уровня бедности в РФ в ближайшие годы
Российский энергетический комплекс является достаточно экологичным по мировым стандартам. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Подробности в материале: Путин: российская энергетика — одна из самых зелёных в мире
«Вопрос о выборах в Белоруссии должен решать только белорусский народ, мы туда не лезем», — заявил Владимир Путин.
Уровень зависимости России от мировой экономики существенно снизился за последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».
По его словам, «уровень суверенитета России в экономической сфере за последние годы в значительной степени увеличился». При этом глава государства подчеркнул, что зависимость эта «взаимная»: зависит не только Россия, зависят и от России.
Читайте подробнее: Путин оценил уровень зависимости России от мировой экономики
Путин о ситуации в Нагорном Карабахе: «У каждого своя правда, здесь нет простых решений, узел очень сложный».
Победа Джо Байдена (кандидат от демократов) на выборах в США может привести к положительным моментам в социальном плане, но как это отразится на долларе — говорить трудно.
Об этом: Путин прокомментировал влияние возможной победы Байдена на экономику
Экономический спад можно преодолеть путем консолидации усилий государства и делового сообщества, заявил 29 октября президент России Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовет».
По его словам, дальнейшие шаги будут выстраиваться именно на такой основе.
Читайте также: Путин рассказал, как преодолеть экономический спад в России
Рынок ценных бумаг тесно связан со взаимодействием государства и деловых кругов, заявил 29 октября президент России Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовет».
По словам президента РФ, развитие и совершенствование этого рынка напрямую зависит от такого сотрудничества.
Читайте также: Путин заявил о роли государства в укреплении рынка ценных бумаг
Раз уж ЕС исповедуют рыночный подход к развитию экономики и гордится этим, хотелось бы, чтобы он распространял его не только на взаимодействие внутри содружества, но и на другие страны, 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».
Об этом: Путин предложил ЕС относиться по-рыночному к экономике любой страны
Затраты инвесторов на создание инфраструктуры будут возмещены через систему налогобложения, заявил 29 октября президент России Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовет».
По словам президента РФ, на данный момент заявлено порядка 20 инфраструктурных проектов на общую сумму в 900 млрд рублей в рамках инструмента возмещения затрат в объёме уплаченных налогов.
Читайте также: Путин рассказал о 20 проектах инфраструктуры с бюджетом в 900 млрд рублей
Простых решений выхода из кризиса в Нагорном Карабахе не существует, заявил 29 президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».
По словам российского лидера, у каждой из конфликтующих сторон «своя правда».
Подробности в материале: Путин о ситуации в Нагорном Карабахе: этот узел очень сложно завязан
Предложение о конституционной реформы в Белоруссии, сделанное президентом республики Александром Лукашенко, является «значительным шагом навстречу» оппозиции, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».
«По поводу возможности или нет проведения президентских выборов в Белоруссии: это должен определять сам белорусский народ и руководство Белоруссии».
Российский лидер добавил, что Москва «не лезет» в эти вопросы.
Об этом: Путин назвал инициативу Лукашенко по реформе «шагом навстречу оппонентам»
Министерство финансов России к концу первого полугодия 2021 года оценит ситуацию на рынке и рассмотрит возможность дальнейшего продления программы льготной ипотеки, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.
Читайте подробнее: Минфин не исключает продления льготной ипотеки после I полугодия 2021 года
Спад экономики в России тоже будет, но не такой глубокий, как в других странах, заявил 29 октября президент России Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовет».
По мнению президента РФ, экономический спад в России останется в пределах 4−4,2%.
Читайте также: Путин рассказал, каким будет спад экономики в России
Требования Парижских соглашений по климату — это то условие, которое нужно будет соблюдать российским компаниям во время работы в Арктике, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».
Глава государства добавил, что российские законы «полностью отвечают требованиям Парижских соглашений» по климату.
Подробности в материале: Путин рассказал о ситуации с Парижским соглашением в контексте Арктики
Российское руководство, несмотря на пандемию и экономический кризис, не откажется от реализации крупных национальных проектов, заявил 29 октября президент России Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовет».
По словам президента РФ, наличие экономических сложностей «совсем не значит, что мы отказываемся от крупных проектов в рамках национальных целей развития».
Читайте также: Путин: экономический спад не повлечет отказа от реализации нацпроектов
По окончании пленарной сессии форума «Россия зовёт!» Владимир Путин провёл встречу с президентом — председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным, сообщает пресс-служба главы государства.
Путин поблагодарил Костина за организацию форума «Россия зовет» и поздравил коллектив ВТБ с 30-летием со дня своего основания.
«Я знаю, что ВТБ отметил в этом месяце 30-летие со дня своего основания. За это время институт проделал колоссальную работу, продвинулся вперед, стал одним из самых крупных финансовых учреждений страны наряду со Сбербанком. Работает весьма эффективно, под Вашим руководством уже не один год, а Вы из в свое время дипломатического работника превратились в крупного финансового менеджера, руководителя одного из крупнейших наших банковских учреждений. Я еще раз и Вас, и весь коллектив поздравляю с юбилеем. Хочу пожелать всего самого доброго».
«Самое главное то, что мы понимаем, что президент нас слышит. Очень хочется, чтобы и его слова о том, что «принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса» услышали те, кому это предназначается — правоохранителям», — заявил руководитель Московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим.
Об этом: Отстаньте от нас хоть на время! Российский бизнес о проверках
Изменений в договор о Союзном государстве внесено не будет, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».
Подробности в материале: Путин рассказал, будет ли изменён Договор о Союзном государстве